Salvini a Venezia: «Acqua alta, qui servono almeno 150 milioni l'anno» Video

Matteo Salvini oggi a Venezia. Il leader della Lega, dopo la tappa padovana di ieri, oggi è in laguna: «Sono venuto a fare un omaggio alla città più bella del mondo e a ricordare le promesse fatte. Qui servono almeno 150 milioni all'anno per evitare che la città finisca sott'acqua una volta al mese».

Matteo Salvini compiuto una visita lampo a Venezia, incontrando in piazza San Marco il sindaco Luigi Bugnaro, assieme al quale ha poi visitato i restaurati Giardini Reali. «Già ci sono i problemi tra l'acqua alta, il coronavirus in chiave turistica, i tanti bastian contrario sulle grandi navi - ha proseguito Salvini -. Almeno il Governo tiri fuori i soldi necessari perché la città non vada sott'acqua». Quanto all'eventuale accordo elettorale con Brugnaro in vista delle prossime comunali, Salvini ha detto: «Ognuno farà le sue scelte ma mi sembra una città pulita, ordinata e ben amministrata».

«A San Marco con Matteo Salvini. Mantenuta promessa di tornare dopo l'acqua alta e constatare il recupero della città. Ora insieme portiamo avanti richiesta di finanziamenti fatta in Comitatone: 150 mln euro all'anno per i prossimi 10 anni. Risorse fondamentali per salvare Venezia». Lo scrive in un tweet il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.



