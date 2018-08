Salvini: «A Venezia poteri speciali per salvarla ma non sotto una teca»

LA PROTESTA

VENEZIA - «Venezia è un patrimonio talmente incredibile che ragioneremo su come darea qualcuno che possa riassumere le competenze sparse in vari cassetti e che abbia l'onere di decidere, andando avanti e non bloccando tutto». Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Internii, intervenendo alla firma per la Pedemontana Veneta. «Ci rivedremo - ha aggiunto - per, lasciandola a disposizione del mondo ma per tutelare un bene che è prima di tutto dei veneziani».