Laureato allo Iusve il "salvatore" degli studenti di terza media: Edoardo posta su Tik tok i consigli per l'esame

MESTRE - «Sono dislessico, discalculico e disgrafico e proprio per questo motivo voglio essere di supporto ai ragazzi che, come me, incontrano difficoltà a scuola». Così Edoardo Baviera, trevigiano classe 2001, che nel 2021 ha deciso di iniziare a pubblicare video su TikTok per aiutare gli studenti a superare l'esame di terza media.

I contenuti hanno da subito avuto successo, così il giovane 23enne ha proseguito in questo percorso aprendo un sito Internet pubblicando tesine originali, basate su contenuti di interesse dei giovani (www.tesineterzamedia.it). A distanza di due anni, il profilo TikTok di Edoardo conta 145mila follower e milioni di visualizzazioni. «Credo fortemente nell'uso dei social per fare del bene» spiega Edoardo. Durante i primi mesi del 2022, Edoardo ha pubblicato sul suo sito un e-book gratuito intitolato "Come superare l'esame di terza media alla grande".

A distanza di due anni, Baviera è tornato con un secondo e-book, anch'esso gratuito: "Scuola di sopravvivenza: 30 consigli per sopravvivere a Scuola". Si tratta di una raccolta di consigli pratici scritti da studenti per altri studenti, ma è rivolto anche alle famiglie. «Sono dei suggerimenti per affrontare al meglio le sfide scolastiche», spiega Edoardo. La prefazione è scritta da Mavi Lodoli, docente e responsabile per gli studenti con Dsa allo Iusve. «Credo che chiedere e ascoltare siano le chiavi per supportare i ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. Io in prima persona ho vissuto molte difficoltà a scuola. I docenti spesso non stati in grado di supportarmi e aiutarmi nel modo corretto. Alcuni addirittura mi dicevano che non avrei potuto affrontare l'università», commenta il giovane trevigiano. A dispetto di quanto detto dagli insegnanti, gli ostacoli che ha incontrato Edoardo nel suo cammino scolastico non gli hanno impedito di proseguire gli studi. Infatti, Baviera ha conseguito la laurea triennale in pubblicità e marketing allo Iusve e ora sta terminando la magistrale in web marketing e digital communication.