CHIOGGIA - «Stava annaspando nell'acqua agitata, al di là delle boe che limitano la zona di balneazione. Il drone gli è arrivato vicino e l'ha inquadrato con la videocamera. Dalla postazione di controllo l'operatore ha toccato l'immagine sullo schermo, il drone si è portato sulla verticale dell'uomo e ha sganciato il salvagente che, appena toccata l'acqua, si è gonfiato automaticamente. Lui vi si è aggrappato e, poco dopo, è stato portato a terra dai bagnini».



LA SVOLTA

Potrebbe essere questa, la prossima estate, la prima cronaca del salvataggio di un bagnante: un tipo di intervento che non è affatto fantascientifico ma di cui, proprio ieri, sono state gettate le basi, grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni ed enti turistici e la Sat (Sorveglianza aerea territoriale) gruppo di volontariato che fa parte della Protezione civile. Ieri, infatti, è partito il primo corso per piloti di droni, a cui concorrono già 22 candidati, organizzato a cura di Unioncoop, dal quale sortiranno gli operatori che sorveglieranno le quattro postazioni (tre a Sottomarina, una a Isola Verde) che si integreranno con la rete delle torrette e dei punti di soccorso che, da anni, tutelano i bagnanti delle spiagge clodiensi. L'addestramento di primo livello sarà eseguito in acque lagunari, che presentano un regime, solitamente calmo, che permette di imparare le manovre essenziali, prima di cimentarsi con il mare mosso e che, proprio per questo, permette di pensare a Chioggia, oggi unica pioniera in Italia, come alla futura sede di una scuola nazionale per questo tipo di interventi.



TECNOLOGIA

Questi droni, infatti, frutto di una tecnologia militare, realizzati in Cina su progetto Usa, possono posarsi e decollare in acqua, volare nella pioggia e anche immergersi, di poco, sott'acqua, portando non solo salvagenti autogonfiabili, ma anche macchine per il prelievo di campioni. Possono essere usati, quindi, per controllare i livelli di inquinamento o di altre sostanze (nutrienti per alghe e vongole, ecc.) in mare, per identificare bricole vaganti, per controllare il livello dei fiumi e altro ancora. Ma, per ora, si pensa al salvataggio. A sostenere i costi del progetto (ogni drone costa circa 4mila euro, più la parte burocratica e le spese di formazione degli operatori) hanno contribuito i balneari di Ascot, gli albergatori di Asa e gli operatori del Consorzio lidi di Chioggia i cui presidenti (rispettivamente, Giorgio Bellemo, Giuliano Boscolo Cegione ed Elena Boscolo Nata) hanno sottolineato l'importanza che ha, per la città e il settore turistico, poter contare su spiagge sempre più sicure, attrezzate e all'avanguardia, mentre Nicola Boscolo Pecchie, direttore di Unioncoop ha evidenziato il potenziale occupazionale della nuova tecnologia. Francesco Garganese, presidente di Sat, associazione che opera in diverse regioni italiane, ha ringraziato l'amministrazione di Chioggia e la Capitaneria di porto per la disponibilità dimostrata verso il progetto droni. Per il sindaco Armealo «la prova di come il gioco di squadra possa produrre risultati importanti».