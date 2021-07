Mare mosso, due ragazzine trascinate dalle onde: salvate a 100 metri dalla riva

JESOLO - Mare mosso oggi, 14 luglio, e rischi per i bagnanti: alle 11, all’altezza della torretta 23 (tra le piazze Milano e Torino), una 35enne turista italiana si è trovata in difficoltà tra le onde, trovando appiglio alla base del pontile. Attirati dalle invocazioni di aiuto della donna, sono prontamente intervenuti i bagnini della Jesolo Turismo, che l’hanno tratta in salvo. La donna aveva bevuto un po’ d’acqua ed aveva alcune escoriazioni, medicate dal punto di primo intervento della spiaggia.

Alle 11.55, alla torretta 15, zona piazzetta Stej, due ragazzine di 13 e 15 anni, italiane, si sono trovate in difficoltà, tra le onde, a circa cento metri dalla riva. Gli addetti al salvataggio sono accorsi rispettivamente con la moto d’acqua ed a nuoto. Recuperate le due ragazze, sono state portate in salvo.

Quindi, alle 14.30, nei pressi di piazza Milano, recuperato un bimbo italiano di 5 anni portato al largo dalla corrente; grazie anche l’intervento di un turista. Il piccolo sta bene.

Infine, verso le 14.45, alla torretta 12, ovvero tra le piazze Casabianca e Mazzini, un uomo di 60 anni, tedesco, è stato visto sparire sotto il pontile. Dato l’allarme, in bagnini sono accorsi e, dopo vari tentativi, sono riusciti a trascinarlo fino a riva.