SCORZE' - L’appello accorato proviene tramite la zia, Milena Toniolo di 30 anni di Scorzè, mentre siamo seduti accanto ai titolari dell’agriturismo Lauretta & Vittorino in via Frattin a Gardigiano proprio al confine con Mogliano Veneto (Tv). «La nostra nipotina di poco più di 4 mesi rischia di morire entro il primo anno di vita se non si trova un donatore di midollo osseo compatibile. Ora sta bene, ma è una corsa contro il tempo dopo che le è stata diagnosticata una patologia neurodegenerativa, la malattia di Krabbe che fortunatamente ancora non si è manifestata».



GARA DI SOLIDARIETÀ

Milena Toniolo spiega che stanno cercando in tutti i modi di diffondere questa gara di solidarietà lanciata sui social dal fratello e papà della bambina, Nicola Toniolo di 35 anni originario di Mogliano e che ora per lavoro abita a Trento con la moglie Alessandra che ha la stessa età.

La zia elenca i vari appelli apparsi sulla stampa e nei social fiduciosa che presto si troverà un donatore compatibile che potrà salvare la vita della pccola e spiega che solamente una persona su 100.000 è compatibile con chi, proprio in questo momento, è in attesa di un trapianto di midollo osseo. E cita il post pubblicato in rete da papà e mamma della bimba: “... è stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa, la malattia di Krabbe, che causa la morte prematura. L’unica cura oggi esistente è il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da cordone ombelicale. Se hai tra i 18 e i 35 anni e pesi più di cinquanta chilogrammi, puoi diventare un donatore di midollo osseo, tramite un semplice prelievo di sangue».



RIVOLGERSI ALL’ADMO

«Per farlo ti preghiamo di contattare ADMO Onlus (Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo) al telefono +39 0239000855, che ha sedi in tutta Italia per conoscere quella più vicina a te, o di fare domanda di iscrizione su https://admo.it/iscriviti/ per essere contattato. Una volta iscritto, sarai inserito nel database nazionale e, se compatibile, potrai salvare la vita della piccola o di altre persone nella sua situazione. Non è necessario indicare che intendi donare per la bambina, è sufficiente diventare un donatore…>

«Nicola e Alessandra - aggiunge infine Milena - sono coraggiosi e pieni di speranza anche se stanno affrontando un percorso lungo e non facile. Ma molte sono state finora le persone che hanno risposto al loro appello per aiutarli e che sono loro vicini per aiutarli e facilitare loro la protezione della loro bambina».