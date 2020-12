Salvaguardia di Venezia, «Comitatone di tre ore e mezza ma nessuna decisione presa»

VENEZIA - «Il Comitatone sulla salvaguardia di Venezia è stato movimentato ma non abbiamo concluso nulla». Lo ha detto il presidente Veneto Luca Zaia sulla riunione tenutasi ieri relativa ai provvedimenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. «Il Governo ha una posizione che punta ad un porto off shore fuori dalla laguna - ha ricordato Zaia - ma su questa partita abbiamo grande perplessità e ci siamo lasciati senza un nulla di fatto». Zaia ha ribadito la proposta della Regione e del Comune con l'uso della bocca di porto di Malamocco per entrare ed uscire attraverso il canale dei Petroli portare a Marghera le navi più grandi e le minori, attraverso il canale Vittorio Emanuele, nella marittima. «Siamo tutti d'accordo per il no al passaggio a San Marco e canale della Giudecca - ha spiegato - ma il Governo si fa forte ora delle indicazioni Unesco per portare le navi fuori dalla laguna, quando la soluzione da noi proposta è pronta». «Abbiamo ribadito la richiesta di 150mln anno per la città - ha proseguito - ma non abbiamo concluso nulla nonostante siano fondi che vanno a vantaggio di tutti i comuni che gravitano sulla gronda lagunare».

