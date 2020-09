© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Immortalata mentre imita ildel Duce, centrosinistra e Anpi all'attacco. La candidata si difende: «». Sono ancora una volta i social network il terreno di scontro della campagna elettorale. Dopo il post con le foto della cena senza mascherina, dopo l'immagine dell'ingresso del campo di Auschwitz in cui la scritta Arbeit macht frei veniva sostituita con lo slogan Andrà tutto bene postata da un candidato consigliere e tolta dopo la segnalazione di un cittadino di Lugugnana, la polemica ora divampa per una foto della candidata consiglieradella Lista Rambuschi - uno dei gruppi che sostiene il candidato Florio Favero - ritratta in un post su Facebook del 2016 mentre emula il saluto romano ispirandosi ad una foto di Mussolini appesa al muro dietro di sé.«Il gesto di cui si è resa protagonista la candidata consigliera - affermano la segretaria di Articolo Uno, Anita Fiorentino, e i referenti dell'Anpi locale - è di estrema gravità. Ricordiamo alla candidata che nel nostro Paese le leggi Scelba e Mancino vietano e sanzionano atti come il saluto romano, tesi alla ricostituzione del partito fascista, e ne vietano ogni apologia. Ricordiamo anche a tutti i candidati che il futuro sindaco giurerà fedeltà alla Costituzione, frutto dell'intesa e della collaborazione tra le grandi forze democratiche della nazione e che si fonda su quell'articolato movimento popolare, culturale e morale che è stata la Resistenza. Chiediamo al candidato sindaco Favero - hanno aggiunto - di fare chiarezza, prendendo i dovuti provvedimenti».L'immagine, già rimossa da Facebook dopo la segnalazione, è stata definita dalla diretta interessata «una goliardata». «La foto - ha detto Monica Dal Canton - è stata scattata cinque anni fa, in occasione di una festa. Dietro a quel gesto, che non è stato accompagnato da alcun commento scritto, non c'è nessuna ideologia politica. Si è trattato di una. Non c'è la volontà di esaltare il periodo fascista: è stato uno scherzo di cui nemmeno ricordavo l'esistenza. Resto sconcertata per questi attacchi. È davvero poco elegante e avvilente che il centrosinistra faccia campagna elettorale su queste cose, andando su Facebook in cerca di qualcosa di compromettente. Parlino piuttosto di programmi e di cosa vogliono fare per la città».E mentre il, interpellato dal Gazzettino, preferisce non commentare la vicenda, in linea con le dichiarazioni della candidata si esprime il capolista, Pietro Rambuschi: «Non mi pare utile fare campagna elettorale su foto finite nel dimenticatoio. È evidente che si è trattato di uno scherzo. A Portogruaro ci sono cose ben più importanti sulle quali confrontarsi».Nel frattempo, nel mezzo di una campagna elettorale che stenta a decollare, la Lega cala l'asso. È stato infatti confermato l'arrivo delche, nel suo tour in Veneto, ha trovato il tempo per una tappa anche a. Salvini sarà nella loggia della Villa Comunale domani,, alle 17. Assieme a lui non solo il candidato Florio Favero ma anche l'europarlamentare Conte, il consigliere regionale Barbisan e la deputata Fogliani.