CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONSELICE - Accade tutto nel secondo tempo della sfida domenicale di Prima categoria tra Fossò e Nuovo Monselice, come un fulmine a ciel sereno.I supporter del Nuovo Monselice vogliono tributare una ode al giocatore richiamato in panchina. Un canto ritmato che si conclude in maniera inequivocabile., richiamato esplicitamente nell’inno intonato dai supporter del Nuovo Monselice che per il resto della gara si erano limitati a sostenere senza pause e senza tentennamenti i propri portacolori. Il saluto fascista dura una decina di secondi. La scena (anche imbarazzante) continua perché i supporter chiedono al proprio paladino di ricambiare. Il giocatore si sta accomodando in panchina: i supporter lo invocano a gran voce, ma dalla panchina solo un vago cenno, assolutamente neutro, una mano che saluta stanca dopo oltre un’ora di corse a perdifiato sul campo, tra recuperi, ripartenze, contrasti, passaggi a buon fine e passaggi a vuoto.