Saluta la vicina di casa e si lancia dal palazzo: 59enne muore dopo un volo di 25 metri

LATISANA - Il tragico gesto di un 59enne ha sconvolto oggi la cittadina: ha salutato la sua vicina di casa poi è salito all'ultimo piano del palazzo e si è gettato nel vuoto da un'altezza di 25 metri: è morto sul colpo.

La tragedia si è consumata questo pomeriggio - 31 marzo - verso le 18:30 in via Zorutti a Latisana. L'uomo, dipendente per un'azienda dei trasporti, salite le scale del palazzo, ha salutato la donna e poi è arrivato sul terrazzo. Qui si è gettato nel vuoto finendo sulla strada.

Subito è stato allertato il numero unico di emergenza di Palmanova, che ha inviato sul posto i sanitari di Latisana. Purtroppo il loro arrivo non è servito. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

La vittima non era la prima volta che tentava di togliersi la vita. Sconvolti i colleghi di lavoro che lo attendevano per il suo rientro in servizio domani, sabato.

SOS SUICIDI

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per



potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund

800.168.678.