VENEZIA - Messe in fila indiana, le 300 barche che da mercoledì 29 saranno esposte all'Arsenale di Venezia occuperebbero ben tre chilometri. Con i suoi 30mila metri quadri di spazi espositivi più i 50mila della Darsena Grande, il Salone nautico di Venezia non è certamente il più grande a livello europeo. Tuttavia, in pochi anni (siamo alla quinta edizione) ha saputo ricavarsi una nicchia di mercato molto appetibile: quella degli yacht di lusso fino a 38 metri. Ce ne sono una sessantina dei più blasonati cantieri al mondo, i quali hanno puntato dalla prima edizione sul fascino dell'Arsenale e sulla ricca offerta ricettiva e culturale di Venezia. La scommessa è vinta, visto che ogni anno si aggiungono sempre nuovi cantieri e due di essi (Ferretti e Azimut) hanno spazi espositivi esclusivi, che fanno a gara per l'allestimento più accogliente e accattivante.

Insomma, il conto alla rovescia è iniziato e tra una settimana (dal 29 maggio al 2 giugno) il Salone aprirà le porte del luogo dove nel Cinquecento i veneziani riuscivano in una manciata di ore ad assemblare una galea completamente allestita partendo dalla chiglia. Questo allora serviva per impressionare sovrani e dignitari di altri Paesi e adesso agli ospiti si servono le barche (e le navi) già complete negli allestimenti.

NUMERI IN CRESCITA

Qualche numero. Gli espositori totali dell'edizione 2024 sono circa 270 di cui i nazionali sono 216 (80% del totale) e tra questi i principali player italiani (Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo, Solaris Yachts, Rizzardi, Pardo, Sessa, Tornado, Absolute, Fim e Wider) nonché oltre 50 cantieri ed espositori veneziani, tra i quali numerose eccellenze dell'artigianato cantieristico tradizionale della laguna. Gli espositori internazionali sono 54 (20% del totale), principalmente provenienti da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia. E, in più, 30 nuovi cantieri e 15 première mondiali.

Molto attesa la presentazione del Seadeck 6, lungo 17 metri e mezzo e portabandiera della nuova filosofia di Azimut, con una ricerca sui materiali e sulla propulsione capace di abbattere i consumi fino al 40 per cento. Oppure la Navetta 30, altra prima apparizione, di Ferretti a marchio Custom Line. Silent Yacht di Fano porterà un 62 piedi a due ponti a impatto zero, in grado di prendere il mare utilizzando il più possibile energia da fonti rinnovabili.

Ma ci saranno anche le barche a vela: una trentina di espositori come Lagoon, Nautor Swan, Solaris, Grand Soleil, Elan, More, Arcona, Salona, Hallberg Rassy, Pegasus, Bavaria, Itacatamarans, Jeanneau, Beneteau, Pogo.

GARE E CONVEGNI

Completeranno l'offerta i gommoni, settore in grande espansione, e le barche ibride, elettriche e a idrogeno. Spazio anche per le imbarcazioni alla portata di quasi tutte le tasche e, novità, un pontile intero dedicato alle barche in legno.

Il Salone è organizzato dal Comune di Venezia con la sua partecipata Vela Spa, in collaborazione con la Marina Militare e la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo che attraverso Assonautica mette da anni in primo piano la mobilità elettrica e sostenibile, organizzando anche la E-Regatta, regata riservata alle sole imbarcazioni elettriche.

L'ultimo giorno arriverà in Arsenale la Pavia-Venezia, la più antica competizione motonautica giunta alla 71. edizione. E poi, grandi convegni dedicati alla nautica sostenibile e alla progettazione.

Presente, tra gli altri, il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas.

«Adesso, oltre ad esporle, le barche dobbiamo anche ospitarle sia d'estate che in inverno - ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - È un mercato ricchissimo che attualmente è occupato da Francia e Spagna. Venezia può essere competitiva anche in questo campo, magari utilizzando quella parte della Marittima che non sarà utilizzata dalle crociere».