Salone Nautico dal 29 maggio in Marittima, raddoppiati spazi e orari

VENEZIA - Raddoppia gli spazi e gli orari di apertura, per permettere una visita in sicurezza secondo i protocolli anti-Covid, l'edizione 2021 del Salone Nautico di Venezia, giunto alla seconda edizione dopo lo 'stop' forzato dello scorso anno. Il boat show si terrà nell'area dell'antico Arsenale della Serenissima dal 29 maggio al 6 giugno prossimi. Oggi è stato presentato dal sindaco, Luigi Brugnaro, e da Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela Spa, struttura organizzativa 'in house' del Comune. Lo spazio espositivo è composto da un bacino acqueo di 50.000 metri quadri, oltre 1.500 metri lineari di pontili per oltre 250 imbarcazioni in acqua, 30.000 metri quadrati di spazi espositivi esterni, e padiglioni coperti per circa 10.000 metri quadrati complessivi. Già 160 gli epositori accreditati, con 200 imbarcazioni.

Tre le sezioni: Motor Yacht, Ecosostenibilità e Vela.

Il protocollo sanitario per i visitatori prevede l'apertura quotidiana dalle ore 10 alle 20 , con prenotazione e contingentamento degli ingressi e un percorso unidirezionale dall'entrata dell'Arsenale-Padiglione delle Navi all'uscita dei Bacini, prevalentemente su spazi all'aperto. Un legame è stato stretto con la Biennale Architettura, ospitata in parallelo alle Tese dell'Arsenale, e un ormeggio gratuito verrà riservato ai visitatori che vorranno giungere a Venezia via mare, abbinando un giro al Salone con un soggiorno in Laguna.

Tra gli eventi particolari, una mostra di 40 progetti di nuovi designer nautici, un «e-village» per imbarcazioni a propulsioni varie, con prove di manovrabilità e durata, momenti di approfondimento culturale svolti in maniera 'ibrida' (in presenza e streaming), un evento sulla portualità turistica di Venezia e dell'Adriatico.

Gli avvenimenti sportivi prevedono i campionati italiani Match Race di vela e di Micro Class, le fasi finali del raid motonautico Pavia- Venezia il 6 giugno e la e-regata dal 2 al 4 giugno. All'inaugurazione è prevsita la partecipazione della presidente del Senato, Elsabetta Casellati, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Enzo Vecciarelli.