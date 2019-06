Martedì apertura per gli operatori, mercoledì quella ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per l'allestimento del, che si svolgerà da mercoledì a domenica 23 giugno in Arsenale. Cento imbarcazioni di cui 52 yacht, centoventi espositori all'insegna della grandissima qualità di un settore di eccellenza, che a Venezia si attende il lancio in anteprima oppure il consolidamento. Il settore della nautica, dopo anni di sofferenza, si sta lentamente riprendendo e un evento in un luogo importante come l'Arsenale può fare da volano per un mercato il cui riferimento va dalla Grecia alla Germania fino a tutto l'Est europeo. Oltre, ovviamente, all'Italia.Nel settore di maggior prestigio, la parte del leone la fa ilò gruppo Ferretti, che sabato sera ha portato in Arsenale il nuovissimo Riva 50 Race, la nave di 50 metri costruita di acciaio nella Superyacht Division Riva di Ancona, accolto da una grande festa.Ma gli yacht e le barche stanno arrivando anche all'esterno dell'Arsenale, come visitatori, prendendo alla lettera l'invito del sindaco Luigi Brugnaro di venire a Venezia in barca. Per le unità più ci sono i posti in banchina diPrevisto per martedì 18 giugno il debutto per stampa ed espositori, per il pubblico da mercoledì dalle 10 alle 19.30, così come nei quattro giorni seguenti sino a domenica. Il momento ufficiale della manifestazione è programmato per mercoledì alle 11.30 con i saluti di inaugurazione del sindaco e dellae con il sorvolo delle Frecce Tricolori che a mezzogiorno concluderà la cerimonia (oggi, tra le 14.30 e le 15 il sorvolo di prova sopra l'Arsenale).Tante le aziende e i cantieri nautici, espressione del lusso e del design internazionale, presenti al Salone, tutti indicizzati nella sezione espositori del sito ufficiale. Nei cinque giorni di apertura, il Salone offre una cospicua gamma di attività per l'intrattenimento.ESPOSIZIONINon ci saranno solo barche da visitare, ma anche progetti da visionare e tante iniziative per i bambini e i giovani. In particolare, nell'area Scali, denominata Maritime Edutainment Area, che affianca il sommergibile Enrico Dandolo e si affacciata sul rio delle Galeazze, sarà possibile sperimentare in tutta sicurezza e aiutati da uno staff di assistenti voga, vela al terzo, canoa, dragon boat, vela. Inoltre, durante il Salone, si potrà assistere, su iniziativa della Città Metropolitana, l'Ufficio Regate del Comune di Venezia e dell'Istituto nautico al restauro di due imbarcazioni (balotine) all'interno dell'edificio chiamato Moschea, nei pressi del bacino di carenaggio piccolo.