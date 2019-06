Salone Nautico chiusura col botto: 27.000 presenze e si lavora al 2020

VENEZIA - Registra un successo di pubblico il nuovo Salone Nautico di Venezia, che si chiude oggi all'Arsenale con un totale di 27mila presenze nei cinque giorni della kermesse. L' Arte navale torna a CasA, come recitava il claim della manifestazione, sembra aver colto nel segno. E il sindaco Luigi Brugnaro rilancia per le prossime edizioni: «Venezia - afferma - è tornata regina dei mari nel senso culturale più aperto possibile. Abbiamo mostrato le nostre capacità nel design e nell'architettura della costruzione, recuperando anche le attività tradizionali. L'amministrazione ha già finanziato il Salone per altri due anni. Non vogliamo che sia un evento estemporaneo».



