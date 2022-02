Salernitana-Venezia rinviata per Covid: la partita si giocherà, lo ha stabilito il giudice sportivo

VENEZIA - La partita Salernitana- Venezia - non disputata il 6 gennaio per casi di Covid nel gruppo squadra campano - si dovrà giocare. Lo ha stabilito il giudice sportivo Gerardo Mastandrea che «in scioglimento della riserva di cui al comunicato numero 128 dell'8 gennaio 2022», ha deliberato «di non applicare alla società U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall'articolo 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara».

Il Venezia « No comment »

Il Venezia non intende, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione assunta dal Giudice Sportivo di disporre la disputa della gara Salernitana Venezia originariamente prevista per il 6 gennaio 2022. Queste le parole con cui il club lagunare ha commentato la decisione del giudice sportivo di riprogrammare la gara tra Salernitana e Venezia, inizialmente in cartellone al sei gennaio 2022.

Sebbene il club abbia optato per il silenzio, il pensiero era stato espresso in passato in maniera chiara dal presidente Duncan Niederauer, che aveva affermato il 7 gennaio scorso: «La partita avrebbe dovuto essere giocata oppure deve essere sanzionato in risultato di 3 a 0 in maniera coerente con le regole». A caldo, era intervenuto anche il vicepresidente Andrea Cardinaletti, che aveva chiarito di aspettarsi la vittoria a tavolino in seguito al viaggio affrontato dalla squadra, che si era attenuta, secondo la società, alle regole della Lega.