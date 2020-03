Omaggio a Boccardi alla Fenice: la diretta dal teatro su Youtube

Una buona notizia: se il pubblico non potrà fisicamente presenziare nelle Sale Apollinee della Fenice all'Omaggio a Virgilio Boccardi oggi alle 17.30 lo potrà egualmente seguire virtualmente, collegandosi al canale YouTube del teatro. I divieti imposti causa coronavirus hanno già interessato il concerto del Quartetto Dafne (rimarranno comunque sospesi gli appuntamenti musicali di domani mercoledì, di sabato 7 e di domenica 8 marzo). Assieme al recital della pianista Letizia Michielon, che in onore di Boccardi eseguirà brani di Chopin, Wagner e Beethoven, su Youtube sarà trasmesso anche il dibattito tra lo storico e scrittore Riccardo Calimani, i giornalisti Vittorio Pierobon e Maurizio Crovato, e l'editore Giovanni Distefano.

Veneziano classe 1928, Boccardi è scomparso il 1 marzo dell'anno scorso, a poche settimane dal compimento del novantunesimo anno di età. La vocazione al giornalismo seguì a studi di legge a Padova e ad una appassionante esperienza teatrale: dalle pagine culturali di quotidiani approdò nel 1960 in Rai nella sede di Venezia, dove divenne caporedattore. Affrontò Vivaldi, Lord Byron, Mozart, Casanova e D'Annunzio, il teatro veneziano del Settecento e la peste a Venezia: sarebbe interessante oggi un suo parere sull'impatto del coronavirus sulla città lagunare.

Dal matrimonio con la giornalista di moda Luciana Crovato nacque il figlio Emiliano. L'Omaggio è promosso da Associazione culturale Paolo Rizzi, Fondazione Archivio Vittorio Cini, Skäl International Italia, e Agimus.

Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA