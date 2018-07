Saldi, parte il conto alla rovescia: navette e nuovi negozi all'Outlet di Noventa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saldi, parte il conto alla rovescia! Il via sabato 7 luglio anche a. Ecco le novitàIniziano sabatoe con l’occasione, sono stati predisposti alcuni servizi aggiuntivi oltre ai nuovi orari del Centro, in vigore già da qualche giorno, che fino al 2 settembre èNei primi due weekend di saldi - 7 e 8 luglio, e 14 e 15 luglio - in previsione di un consistente aumento dei visitatori, è previsto un servizio di parcheggi extra dalle 8 della mattina e fino alle 22 in zona industriale di Noventa di Piave conIl primo weekend di saldi sarà anche potenziato il: sono previste ben tre partenze dalalle 10, alle 12 e alle 14, fermate ae rientro da Noventa Outlet alle 15, alle 19 o alle 21.Tra lesegnaliamo il negozio di articoli per la casa, la griffe di tendenza moda, il brand di abbigliamento donnaSono inoltre arrivati ad arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica del centro i nuovi brand di ristorazione veloce. Ad allietare i weekend di shopping, infine, anche Radio Bella e Monella che, da una postazione realizzata appositamente all’interno del Centro, trasmetterà in diretta dalle 17 tutti i pomeriggi dei weekend fino al 12 agosto.