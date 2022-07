Torna la Sagra del Pesce dopo il covid: ecco tutti gli stand dove mangiare

CHIOGGIA - «La sagra della ripartenza». Così l'assessora agli Eventi, Serena Ede Perini, ha voluto chiamare l'83. edizione della Sagra del Pesce. E anche il sindaco Mauro Armelao sottolinea i «due anni di attesa» che la pandemia ha imposto a questa ed altre manifestazioni. Ma la soddisfazione di aver ridato fiato a uno degli eventi più significativi per la città, si accompagna alla preoccupazione per la ripresa dei contagi e lo stesso sindaco invita tutti coloro che parteciperanno alla Sagra ad «essere prudenti». Che, in parole povere, significa non stare troppo appiccicati e indossare le mascherine il più possibile.

Tornando all'aspetto festivo della Sagra, essa si sviluppa con sei stand gastronomici (con le associazioni e cooperative: Teatro e musica, davanti a palazzo Morosini; Asi Ciao a palazzo Granaio; L'impronta, al municipio; Uisp Chioggia, a Banca Intesa; L'Onda, in campo San Martino; La Sciabica, in campo Duomo) e due cicchetterie a cura dell'associazione Fasolari, alla Loggia dei Bandi, e Ostriche e champagne, davanti al commissariato. Sarà possibile prenotare il posto per la consumazione, ma l'asporto sarà consentito solo in caso di maltempo (per non dover buttare le pietanze preparate in anticipo).

Due palchi per gli spettacoli: uno a Vigo, dove si esibiranno le band locali e altri gruppi, con musica per tutti i gusti, e uno a Porta Garibaldi, dove troveranno posto le radio del territorio, con i loro deejay (Radio Bcs dall'8 al 12 luglio, Radio Clodia dal 13 al 17). Domenica 10 ci sarà anche la Regata delle mascarete, una in rappresentanza di ogni stand e la tradizionale rappresentazione della Baruffe Chioggiotte.

Il centro storico viene interdetto al traffico dalle 17.30 con due servizi di bus navetta gratuiti da Val da Rio e dal Clodì. Parcheggi anche a Borgo San Giovanni e agli ex Canevini.

Ed ora le raccomandazioni. Per scelta di rispetto verrà lasciato libero lo spazio davanti alla chiesa di san Giacomo e il Comune, memore anche di passate polemiche, invita tutti a non intasare quello spazio con bici e motorini per conservare il decoro cittadino. Analogamente si raccomanda di rispettare le regole della differenziata per facilitare il lavoro di Veritas al mattino. Inoltre i frequentatori della sagra sono invitati a facilitare l'accesso ai bagni chimici (davanti a palazzo Morari) per i disabili che possano averne bisogno. Sarà possibile usufruire «in modo tranquillo» (ovvero senza obbigo di consumazione) anche ai bagni dei bar, ha detto il sindaco, grazie ad un accordo con gli esercenti che in questi dieci giorni offriranno anche un menù sagra a chi volesse evitare le file agli stand.