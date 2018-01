Caro spesa: si pagano i sacchetti bio per frutta, verdura e pesce.

di Melody Fusaro

MESTRE - Ambientalisti, sì, ma fino a un certo punto. Almeno non abbastanza da far digerire il balzello che scatta alla cassa del supermercato per chi ha fatto acquisti all'ortofrutta . Dal 1. gennaio, ma di fatto da ieri con la riapertura dei negozi, i(per imbustare frutta e verdura ma anche per carne e pesce) sono. E fin qui tutto bene. Il fatto è che. Secondo il provvedimento il costo può andare d, ma nella quasi totalità di super e ipermercati mestrini non si va oltre i 3 centesimi.Nei reparti ortofrutta ci sono cartelli che citano le norme e gli slogan. All'Auchan è «Un impegno di tutti a difesa dell'ambiente», poi però il chiarimento: «In base alla legge i sacchetti devono essere ceduti solo a pagamento. Noi ci impegniamo a venderli a 2 centesimi, il prezzo che paghiamo noi» (al reparto pescheria di Auchan la confezione bio resta gratuita). Stessa cifra anche all'Interspar di via Torino e all'ortofrutta Favaro di via Miranese. Alla Pam, in corso del Popolo si pagano 3 centesimi. Ma qualsiasi sia la cifra, ai clienti, soprattutto gli anziani, il fatto di essere loro a pagarla non va giù. Gianna, pensionata di Zelarino di 69 anni, legge il cartello riga per riga: «Inaccettabile, i prezzi aumentano e ora ci fanno pagare anche i sacchetti». Il marito, accanto a lei, la fomenta: «Li pagavamo anche prima sotto altra forma, magari compresi nel costo dei prodotti, questo significa pagarli due volte»...