Campo Sinti: sono arrivate le ruspe: abbattute le casette fatiscenti

MESTRE - Abbattute le casette devastate del Campo Sinti in via del Granoturco. In tutto, il Campo conta 38 unità abitative di 23 metri quadri ciascuna, ma sono in vista altri trasferimenti delle famiglie arrivate in via del Granoturco, a Favaro, il 25 novembre del 2009. «Quelle che abbattute sono tutte casette ormai disabitate e in pessime condizioni, che non possono nemmeno essere riutilizzate perché, per esempio, le pareti sono piene di infiltrazioni dal terreno - aveva spiegato la vicesindaco e assessore alla Casa, Luciana Colle -. È l'inizio di un'operazione per un campo che dovrà essere smantellato per legge, perché tutte le casette dovranno essere buttate giù».