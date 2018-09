Il sindaco rottamatore sale sulla ruspa e abbatte la baracca abusiva

di Mauro De Lazzari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARCON - Alla guida di unacome il suo capitano Matteo Salvini per demolire i fabbricati abusivi costruiti ai margini degli impianti di atletica di via dello Sport.ha voluto emulare il leader leghista facendosiieri alla guida dellacheha utilizzato per anni sia per il ricovero dell'attrezzatura sportiva, che come spogliatoio ed ufficio.La decisione di demolire quei prefabbricati, che il presidente della Biotekna Guerrino Boschiero ha a lungo osteggiato per i disagi che la società ha dovuto affrontare nel momento in cui sono venuti a mancare, è stata presa dalla Giunta comunale l'autunno scorso. Con unaera stato intimato alla società sportiva di liberare i prefabbricati e di procedere alla loro demolizione, essendo l'opera che la società aveva un po' alla volta realizzato, parzialmente abusiva. «Non si poteva fare diversamente sottolinea il sindaco poiché si trattava di un prefabbricato