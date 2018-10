Smontata la grande panoramica delle polemiche a Sottomarina

di Marco Biolcati

CHIOGGIA - Lalasciaverso metà ottobre, ma potrebbe essere solo un arrivederci. Tempo di bilanci per quella che è stata presentata come una nuova grande attrazione del litorale. Arrivata in città verso fine giugno, portata dalla società rodigina Rides solutions, è una ruota da record: 38 metri d'altezza, montata in meno di tre giorni. Il montaggio è stato veloce, riuscire a farla girare con turisti e residenti dentro le navette, molto meno. In città infatti è esploso un vero e proprio caso burocratico. La ruota era troppo vicina alla diga nord e quindi niente permessi da parte degli uffici comunali. Un problema che si è protratto per settimane. Poi la decisione a sorpresa: la ruota è stata spostata senza smontarla, facendola scivolare su dei sostegni. Così la ditta ha avuto finalmente la possibilità di aprire (il 20 luglio). Ora, a stagione praticamente finita, si può stilare un bilancio e la ditta apre alla possibilità di poter tornare in città anche il prossimo anno: «Non è escluso