CHIOGGIA - Unadominerà la spiaggia, proprio vicino alla frequentatissima diga nord di. Una iniziativa appoggiata dall'amministrazione comunale e dalla principali sigle turistiche. «Anche Chioggia avrà la sua grande ruota panoramica - annuncia il primo cittadino- E' una giostra che contraddistingue ormai le più belle e importanti città di mare della penisola. Sarà alta 33 metri e sarà possibile ammirare il litorale, la laguna e il centro storico. Si sta concludendo l'iter burocratico, ma ci auguriamo che,la grande ruota panoramica sia attiva e funzionante».Anche il presidente degli albergatori, promotore dell'iniziativa, è entusiasta di questa novità: «Avevamo bisogno di qualcosa di innovativo, che facesse parlare di noi e della nostra meravigliosa città e che fosse un volano per il rilancio dell'immagine della città di Chioggia e di supporto allo sviluppo imprenditoriale delle attività del settore turistico di Chioggia e Sottomarina».Al fianco dell'Asa sono scese subito in campo il consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, Confesercenti e Ascot. La ruota sarà realizzata in città dalla Rides Solutions, azienda di Bergantino (Rovigo) dove è presente il distretto della giostra più importante al mondo. «Crediamo molto in queste nuove attrazioni - dichiara il titolaree nelle potenzialità di Chioggia e Sottomarina. Abbiamo infatti voluto investire in questa città che, oltre ad accogliere turisti stranieri, è il punto di riferimento per moltiche nei fine settimana si riversano nelle lunghe spiagge del litorale».La grande ruota panoramicaverrà posizionata all'interno dello stabilimento inDiga, a pochi metri dalla prestigiosa diga nord. Uno dei luoghi più suggestivi del litorale e il luogo più idoneo per questo tipo di attrazione; infatti l'ampia visuale e la mancanza di alti palazzi e manufatti renderanno il panorama molto interessante e piacevole. «Da parte dei titolari dellocontinua Dalla Valle - abbiamo trovato la massima disponibilità e collaborazione; non appena abbiamo proposto il posizionamento nel loro stabilimento ci hanno offerto tutto il supporto tecnico necessario e hanno colto appieno lo spirito di questa iniziativa di immagine e rilancio di Chioggia e Sottomarina».