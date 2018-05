di Marco Corazza

SAN DONA' DI PIAVE - Rubava gliche una coppia di genitori lasciava sulla: la Polizia locale lo scopre e lo denuncia. Si conclude una vicenda molto triste, grazie a un’indagine condotta direttamente dal vicecomandante della Polizia Locale di San Donà di Piave, Paolo Carestiato, con la collaborazione dei colleghi di Musile di Piave.Gli agenti hanno ritrovato gli oggetti di cui era stata denunciata la scomparsa dalle tombe del cimitero di San Donà di Piave e, probabilmente, da quello di Passarella. Tra gli elementi più strazianti l’individuazione con assoluta certezza di alcuni oggetti, diquanto privi di valore economico, lasciati da una madre e un padre sulla tomba della loroLa sottrazione era avvenuta il giovedì precedente la Pasqua. Da allora si è sviluppata unada parte della. Si è conclusa questa mattina con la denuncia a piede libero di una persona di cittadinanza italiana, residente in un Comune del, dopo una perquisizione nella sua abitazione durante la quale sono stati rinvenuti gli oggetti scomparsi.«É una situazione molto triste – spiega il vicecomandante Carestiato – Verosimilmente la persona individuata compulsivamente sottraeva ricordi dai cimiteri per accumularli in casa propria. Siamo di fronte a una persona che ha bisogno di aiuto». Gli oggetti sequestrati, tra cui rosari, statuine, giocattoli, peluche, oggetti sacri sono in corso di trasferimento al Comando di Polizia Locale in via Ungheria Libera.