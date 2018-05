Folle gioco dei ragazzi: aspettano le auto e si lanciano sulle strisce

di Melody Fusaro

SPINEA - Fermi ai lati della strada,che l’auto si avvicini e poialla carreggiata. Appena l’automobilista suona o li rimprovera, o semplicemente chiede ai ragazzi di spostarsi, volano gli insulti.E’ ildi Spinea, che ricorda quello di un anno fa, quando per un periodo si sfidavano distendendosi sull’asfalto. I primi avvistamenti segnalati sono quelli della settimana scorsa, in via Roma. Erano più o meno le 23: alcuni assessori e consiglieri comunali sono usciti dal municipio e, mentre si salutavano nel piazzale, hanno visto un gruppo di ragazzi intorno ai 16 anni che si divertivano a far frenare all’improvviso le poche auto di passaggio. Unconfermato da molti residenti del Villaggio dei fiori che hanno seguito gli spostamenti dei ragazzi tra le vie del quartiere.