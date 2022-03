Rottura all'impianto antincendio del liceo Marco Polo, studenti a casa nel pomeriggio

VENEZIA - La Città metropolitana informa che nella serata di mercoledì 9 marzo si è registrata la rottura del galleggiante che regola il deposito idrico dell’impianto anti incendio di Palazzo Bollani sede del Liceo Classico Musicale Marco Polo.

Il danneggiamento dell’impianto ha provocato la tracimazione e la fuori uscita di acqua da una finestra a piano terra del palazzo che si affaccia sul canale di San Trovaso.

Città metropolitana si è subito attivata con i tecnici del settore di edilizia scolastica per ripristinare l’impianto anti incendio. In via precauzionale e su richiesta dei Vigili del Fuoco i circa 400 studenti questa mattina non hanno svolto la regolare attività didattica in classe ma le lezioni riprenderanno in presenza da domani. Nel pomeriggio verrà, infatti, ripristinato il normale funzionamento del sistema di regolazione del deposito idrico dell’impianto anti incendio con la sostituzione del galleggiante danneggiato.