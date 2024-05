CAVALLINO TREPORTI - Lo scorso marzo era stato annunciato il via ai lavori di demolizione completa dell’impianto dedicato al servizio di trasporto pubblico di linea a Punta Sabbioni.

Una fase definita propedeutica per accompagnare il terminal alla sua completa rivisitazione con un nuovo progetto definito avveniristico e consentire anche i lavori di consolidamento delle rive.

Nella realtà da circa una settimana i lavori sono bloccati e al momento non è stato chiarito quando e come riprenderanno. A causare lo stop forzato è la presenza di un nido di rondini con tanto di esposto alla Polizia ambientale.



LO STOP

«Dopo i vari annunci di inizio lavori – commenta Dora Berton, di Impegno e Azione Cavallino-Treporti – e l’avvio in ritardo del cantiere, l’intervento da circa una settimana è bloccato. Sono sparite anche le ruspe. Non si vedono gli operai e non ci sono notizie: nessuno sa come e quando i lavori per la completa demolizione dei pontili riprenderanno. Nel frattempo però continuiamo ad accogliere i turisti in queste condizioni. Senza dimenticare, ovviamente, i disagi che lavoratori e studenti devono sopportare ogni giorno».



L’ESPOSTO

Dall’amministrazione comunale è stato spiegato che i lavori sono stati temporaneamente sospesi a seguito di un esposto che segnalava la presenza di un nido di rondini in fase di nidificazione.

«Avm, che segue i lavori su disposizione degli enti interessati – spiega il vicesindaco Francesco Monica - ha prontamente verificato la segnalazione con la Polizia ambientale, confermando così la presenza del nido. Di conseguenza, le operazioni sono state interrotte per permettere la schiusa delle uova, in rispetto delle norme che peraltro, se disattese, prevedrebbero delle sanzioni. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori verifiche, in parallelo proseguono tutte le progettazioni sul nuovo terminal. Ricordo che una situazione simile si era già verificata in passato durante la demolizione dell'edificio della Polizia locale a Cavallino. Confidiamo che i lavori riprendano a breve appena schiuse le uova, seguendo il cronoprogramma stabilito, per completare l'abbattimento della pavimentazione, rinforzare la riva e provvedere alla costruzione del nuovo imbarcadero». L'opera, che costerà 8,5 milioni di euro, è frutto dell'accordo di programma firmato dai Comuni di Cavallino-Treporti e Venezia con la società Avm e il provveditorato alle opere pubbliche. A finanziarla saranno i Comuni di Venezia e Cavallino, con 2,5 milioni ciascuno, e il ministero delle infrastrutture con 3,5 milioni di euro.