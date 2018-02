«Basta morti, serve una Romea a 4 corsie». Lunedì incontro a Marghera

CHIOGGIA - Basta con gli incidenti, basta con i morti sulla Romea, troppo vecchia per sopportare il traffico imponente di mezzi pesanti che ogni giorno vi transita. E' l'appello del Comitato di cittadini che chiede la realizzazione di una nuova moderna Romea a 4 corsie.



Lunedì 26 alle 18, presso la Sala Municipale di Marghera, il Comitato e la Municipalità di Marghera danno appuntamento ai cittadini per un incontro sul tema "Romea a 4 corsie da Mestre a Chioggia, la proposta e le prime risposte". Relatori i progettisti dello Studio Sinergo di Martellago, introducono il confronto Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità e l'avvocato Giuseppe Boscolo per il Comitato. Moderatore Daniele Zennaro, direttore del quotidiano on line Chioggianews24.

In queste settimane - spiega Boscolo - la proposta ha suscitato grande interesse e rappresentato un positivo punto di svolta nel confronto tra i fautori della Orte-Mestre, quelli contrari, le amministrazioni e i soggetti interessati agli interventi Anas di messa in sicurezza sulla base del Piano di riqualificazione della SS Romea, al possibile ruolo della CAV - la società autostradale che gestisce il Passante di Mestre - nella attivazione del progetto. Il momento elettorale in fondo obbliga tutti ad un momento di verità - prosegue Boscolo - ed a pronunciarsi a favore o contro l'approfondimento della ipotesi progettuale vista come una possibile soluzione ai problemi del traffico pesante di lunga percorrenza, del pendolarismo da lavoro e da turismo, dei carenti collegamenti infrastrutturali dell'area sud del Veneto con Padova e Venezia

