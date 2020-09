MIRA - Dalle informazioni sul traffico in Romea alla battaglia per le pensiline degli autobus. «La pagina fb di Matteo Tonello Tutta la Romea minuto per minuto è in continua crescita e, oltre ad offrire un servizio informazioni in tempo reale aggiornato dagli stessi automobilisti sulla percorrenza della 309, diventa anche movimento di opinione. Se da questa settimana infatti l'Anas installerà le pensiline nelle fermate dell'autobus lungo la Romea, all'altezza di S. Anna di Chioggia, sarà anche merito di Matteo, leader del gruppo Fb. Il suo ultimo appello per le tettoie risale al giugno scorso quando ha postato un video, insieme allo scheletro Gisella, per denunciare la pericolosità della statale e la necessità delle pensiline soprattutto per gli studenti che sarebbero rientrati a scuola a settembre. «Quando ho saputo della realizzazione e ho visto l'avvio dei preparativi mi sono quasi commosso confessa Tonello Sono ormai due anni che con Debora Tiengo ci impegniamo per averle, ma il cantiere non era mai partito. I ragazzi sono costretti ad aspettare sul ciglio della strada ed in queste condizioni basta un piccolissimo errore umano, figuriamoci un autotrasportatore alla guida di un bilico, per avere tragedia».

Tutta la Romea... fornisce informazioni sulla percorrenza della strada più pericolosa d'Italia. Ogni componente del gruppo, che ha raggiunto ormai quasi i 30mila iscritti, può segnalare rallentamenti, cantieri, incidenti osservando rigorose regole. Ovvero: segnare l'orario senza postare foto per rispettare la privacy. Il gruppo è cresciuto al punto che recentemente sono stati inseriti alcuni servizi, come il meteo locale alle 5 del mattino, proposto da Emanuele Brollo, tra gli amministratori insieme a Tonello, Richy Bellemo e Monica Asyetta. «Cerchiamo di condividere informazioni utili a coloro che per vari motivi percorrono la Statale annota Tonello Nello stesso tempo cerchiamo di mettere in luce le criticità di questa arteria agli enti competenti, Anas e Comuni. La nostra battaglia per le pensiline continua. Siamo felici della prossima installazione a Sant'Anna di Chioggia ma a Mira, in prossimità dello stabilimento dell'ex Pansac, la struttura divelta aspetta ancora di essere ripristinata. Poi c'è l'illuminazione: alcuni tratti sono ancora bui e quindi estremamente pericolosi. Problemi ce ne sono tanti, noi cerchiamo di impegnarci affinchè vengano risolti».

Luisa Giantin

