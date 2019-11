Lavori sul ponte, Romea a senso unico per due mesi. Incubo traffico

di Roberto Perini

CHIOGGIA (VENEZIA) - Ancora lavori e disagi per chi deve muoversi in direzione di Chioggia. Lacomporterà lacompresoPiuttosto di imporre il senso unico alternato lungo il troncone translagunare, l'Anas intenderebbe incanalare i veicoli dai bivi di Santa Margherita e Valli verso la strada dell'Arzerone, che segue l'argine sinistro del Brenta. Anche se la decisione finale verrà presa solo il prossimo lunedì 4, in un incontro tra Comune ed ente.