Furgone distrutto nello scontro col Tir, l'autista rischia di perdere la gamba

CHIOGGIA - Potrebbe perdere una gamba l'ambulante senegalese di 63 anni che, ieri pomeriggio, dopo un incidente stradale sulla Romea, è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre con l'elisoccorso. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata e i sanitari stanno facendo il possibile per salvargli l'arto che si trova in condizioni critiche. Erano le 15.40 di ieri pomeriggio quando nel tratto stradale tra il cavalcavia di accesso a Sottomarina e lo svincolo per Val Da Rio, si sono scontrati frontalmente un furgone, guidato da S.S. senegalese residente a Rosolina, diretto verso casa, e un autoarticolato guidato da Z.G. del 1965, autotrasportatore residente a Quarto d'Altino, che viaggiava in direzione opposta. Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale di Chioggia che è intervenuta sul posto con due pattuglie, supportata anche da polizia di Stato e carabinieri, ma le conseguenze sono apparse subito gravissime.



