Incidente fra auto in Romea: strada chiusa al traffico a Cavanella D'Adige

CHIOGGIA - Incidente sulla Romea: due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due veicoli a Cavanella D'Adige, frazione del comune di Chioggia, in provincia di Venezia.Romea chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 77,300. Lo riferisce Anas precisando che il traffico è deviato in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell'ordine è sul posto per la gestione della viabilità e consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile. Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA