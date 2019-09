© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Autocisterna si rovescia alle 8 di mattina sulla Romea, in zona Malcontenta, non lontano dalla sede della Pansac. Lo schianto si è verificato oggi, martedì 17 settembre, e ha creato lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.