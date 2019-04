© RIPRODUZIONE RISERVATA

sullaalle 16.35, località, tra. Il furgone avrebbe tamponato il camion, andando a centrare il serbatoio. Quattro i feriti: tre cittadini romeni, a bordo del furgone, rimasti, e il conducente del camion. I vigili del fuoco sul posto hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli dalle lamiere. Due di loro trasportati in ospedale in codice rosso, uno in codice giallo. Lungo la Romea lunghe code per permettere i rilievi della polizia locale.