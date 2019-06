© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPAGNA LUPIA -stradale tra tresulla, a Lughetto di Campagna Lupia. Due persone sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale.Alle 17:40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale SS 309 Romea. I pompieri, arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti erano assistiti dal personale del suem 118 e sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e rilievi del sinistro.