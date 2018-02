Albero sradicato dal vento si scaraventa sul bus, è panico

di Diego Degan

CHIOGGIA - Secondo, in meno di ventiquattrore a u, quella dei pendolari chioggiotti. E anche stavolta tutto è andato bene per merito del sangue freddo dell'autista che ha evitato un'uscita di strada che poteva costare cara ai passeggeri. Erano le 4.20 dell'altra notte, quando la corsa delle 3.40 da Sottomarina stava transitando sulla, tra Chioggia e Lova. Una notte buia e tempestosa, per dirla in stile romanzesco, talmente tempestosa che, proprio in quel momento, il vento aveva sradicato un albero dai terreni, posti sotto il rilevato stradale, che si affacciano sulla laguna e l'aveva fatto volare sulla statale. L'albero ha preso in pieno il parabrezza dell'autobus, schiacciandolo, rompendolo e causando una pioggia di schegge ma, per fortuna, non è entrato nel veicolo. Se fosse accaduto, avrebbe, quasi sicuramente, colpito l'autista e qualche passeggero, con conseguenze facilmente immaginabili.