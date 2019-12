Rolex illegali, la grande truffa: arrestati 2 gioiellieri e un finanziere

di Nicola Munaro

VENEZIA - «Figura di riferimento». E ancora «principale organizzatore delle operazioni illecite». Tradotto: ideatore e regista dell’intero contrabbando di 2.250 Rolex, importati da Hong Kong in Italia per un valore di 11 milioni di euro, senza pagare Iva doganale per quasi 2,5 milioni di euro. Così il giudice per le indagini preliminari di Venezia Gilberto Stigliano Messuti descrive Vito Romano, 48 anni di Breda di Piave (Treviso), legale rappresentante di due società attive nel commercio...