Conclusa la gita in treno di Roky, il cucciolo viaggiatore: è tornato a casa col padrone

PORTOGRUARO - Scosso ma sano e salvo. È tornato a casa Roky, il pitbull di 8 mesi che era andato a Venezia in treno.

Oggi il suo padrone Osman è andato a prenderlo nel canile di Mestre dove è stato ospite da sabato dopo che la Polizia ferroviaria lo aveva recuperato in stazione a Venezia. Il cucciolo ha fatto parlare tutta Italia per la sua gita fuori porta. Abituato a salire in treno con il fratello di Osman e alcune loro amiche, Roky si è sempre goduto il viaggio guardando il finestrino. Sabato però non era in programma il viaggio da Lison a Venezia. Non per Roky che è riuscito a trovare un varco per uscire da casa. Arrivato in stazione è andato nel sottopassaggio per poi posizionarsi al binario 1 in attesa del treno per Venezia. A quel punto si è seduto, sempre vicino al finestrino, scendendo alla stazione Santa Lucia. Il tam tam nei social ha poi permesso il recupero del cane che oggi è tornato a casa.