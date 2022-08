SAN STINO - Dopo quattro anni di inchiesta si è chiusa l’indagine pubblica sull’incendio della Grenfell Tower, la notte del 14 giugno 2017: 72 le vittime e tra queste gli architetti fidanzati Marco Gottardi di San Stino di Livenza e Gloria Trevisan di Camposampiero. A renderlo noto è la stampa di Londra, che rivela un particolare finora sconosciuto. Nell’appartamento dove sono morti Marco e Gloria c’erano altre due vittime: Marjorie Vital, dominicana di 68 anni e suo figlio Ernie Vital, 50 anni. I due, nel tentativo di scappare dal fuoco, si erano rifugiati nell’appartamento al ventitreesimo piano abitato da Marco e Gloria.

La signora Majorie Vitale, 68 anni, era affetta da una forma di Parkinson. Un fatto che mette in luce le ulteriori gravi responsabilità su chi non aveva mai attuato i piani di fuga, in particolare per le persone disabili. Il figlio Ernie abitava altrove. La notte della tragedia era nell’appartamento della mamma e si era fermato così come aveva fatto altre volte quando andava a trovarla.

Madre e figlio abitavano al diciottesimo piano, appartamento numero 162. All’1.34 del 14 luglio salirono al ventitreesimo piano, l’ultimo abitato, e bussarono all’appartamento numero 202. Era quello di Marco e Gloria. I quattro, prima di allora, non si conoscevano. E sono morti insieme.

Il responsabile dell’inchiesta, Sir Martin Moore-Bick, e il suo team di avvocati sono già al lavoro per preparare il rapporto finale. La squadra di investigatori stabilirà le cause del rogo e le conseguenti responsabilità delle persone e delle ditte coinvolte. Un’attività immane che ufficialmente ha una data di inizio, lunedì 7 novembre. A più di cinque anni dalla tragedia sono oltre 300mila i documenti raccolti. Verranno esaminati così come le millecinquecento testimonianze. Il rapporto finale sarà di fondamentale importanza per la polizia metropolitana. Si dovrà attendere le conclusioni della commissione d’inchiesta prima di passarle al Crown Prosecution Service che dovrà promuovere l’accusa penale. L’indagine iniziata nel maggio 2018 ha messo insieme un grande numero di prove. Dovrebbero portare ai procedimenti contro le ditte coinvolte nella ristrutturazione della Grenfell Tower, torre di proprietà pubblica. Le accuse sono di frode, omicidio colposo grave e reati legati alla salute ed alla sicurezza delle persone.



LE RESPONSABILITÀ

Tra le prime conclusioni degli accertamenti effettuati, sembra che negli altri appartamenti ci fosse tanto fumo acre, nero e denso ma che i vani scale fossero ancora praticabili. Era ciò che i vigili del fuoco avrebbero dovuto constatare e, quindi, evacuare i residenti invece di invitarli a rimanere negli appartamenti. Quali saranno i prossimi passi della giustizia inglese? Probabilmente il rapporto dell’inchiesta pubblica non verrà pubblicato prima del 2023. Il che significa che i procedimenti penali non dovrebbero iniziare prima del 2024. Nel frattempo, sono numerose le azioni legali presentate nei tribunali civili. Le famiglie Gottardi e Trevisan, nonostante la lentezza della giustizia del Regno Unito, continuano ad essere fiduciosi che un giorno per Marco e Gloria si arrivi ad avere giustizia. «Noi non ci arrendiamo - sottolineano Giannino e Daniela, i genitori di Marco - continuiamo a ricordare Marco e Gloria attraverso la Fondazione Grenfellove a loro dedicata.