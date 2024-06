L'artigiano autodidatta maestro delle sculture in rame "a sbalzi"

SPINEA - Il dono da consegnare al Papa domenica 28 aprile a Venezia era pronto, una spettacolare "Ultima cena", ma l'occasione è sfumata, magari solo rimandata. Roberto Vio, originario di Burano, è un artigiano autodidatta: partendo da zero ha sviluppato una maestria sopraffina nella particolare lavorazione dei fogli di rame con la tecnica degli "sbalzi", perfezionata in 30 anni di pratica nel laboratorio di Spinea. E' così che ha creato sculture con effetto "3D", tridimensionale: immagini sacre, volti di papi e santi, ritratti di nobiluomini e nobildonne della Serenissima, scorci di Venezia, di Burano, orologi, i soggetti preferiti delle oltre 100 composizioni. Ogni pezzo firmato da "Vior" è frutto di ore di paziente lotta con il rame. Nel mondo degli appassionati il suo nome circola da anni, Vio viene invitato a mostre e premi, ma preferisce il laboratorio e le chiacchierate con gli amici.

Vio, portiere-promessa della Primavera del Venezia calcio degli '60, ha scoperto per caso fa la "vocazione"?

"Tutto è partito dalle maschere, da buranello le ho sempre ammirate. Ho iniziato studiando la tradizione della commedia dell'arte, mi divertivo a crearne in cartapesta e cuoio".

Dalle maschere alle sculture il passo come è avvenuto?

"E' stato un amico a mettermi la pulce all'orecchio: mi ha regalato dei fogli in rame, ho fatto qualche prova e mi sono appassionato. Ho studiato tanto e fatto tanta pratica, con il rame basta un errore e devi ripartire da zero".

Cosa l'ha appassionata di più?

"Il vedere che da un semplice foglio prende forma qualcosa, si riesce a tirar fuori un disegno, un'emozione.

E poi tutto il lavoro è una specie di sfida: perchè devi ragionare e lavorare sempre "al contrario", un solo errore e devi gettare via tutto".

Con il prezzo del rame in costante aumento, come si fa?

"Non è facile adesso perchè i rincari sono forti e io non creo queste opere per guadagnare".