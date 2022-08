BIBIONE - Bibione ancora sotto choc per la morte improvvisa di Roberto Gambellin, imprenditore 62enne brillante e generoso che ha contribuito a rendere grande la località. Gambellin è stato per molti anni presidente di Abit, l'associazione delle agenzie immobiliari turistiche di Bibione. «La scomparsa improvvisa di Roberto ci ha lasciati sgomenti - spiegano gli amici dell' associazione -. Nemmeno il passare delle ore e dei giorni aiuta a realizzare quanto accaduto in maniera così inaspettata. Roberto era una persona rara, un uomo appassionato della vita e della sua professione, con una capacità di ascolto rara e preziosa». Gambellin è stato presidente di Abit dal 2000 al 2009, e di Bibione Spiaggia dal 2009 al 2012, tantissimi lo hanno avuto come collega imprenditore del turismo essendo lui contitolare dell'Agenzia Casamare e dell'Hotel Laura. «Quel che è certo è che Roberto ha avuto sempre un punto di vista speciale sulle scelte da fare in materia turistica - ribadiscono dall' Abit -. Credeva nella forza del gruppo e riteneva che la forma associativa fosse uno strumento di grande efficacia per Bibione. Di qui il suo impegno e la sua professionalità messa a disposizione di tutti coloro che hanno bussato alla sua porta, trovando ascolto, curiosità e visioni innovative. Quando ha ricoperto i ruoli di presidente di due importanti realtà bibionesi, si è sempre messo a disposizione della destinazione e degli associati con generosità, altruismo e senso di responsabilità verso le decisioni da prendere. La promessa migliore che possiamo fare a noi stessi è quella di ricordarlo per la sua trasparenza, per il suo modo di relazionarsi agli altri, per il suo equilibrio».