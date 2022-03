Le storie non iniziano nè finiscono, ma accadono, come diceva Antonio Tabucchi: collegano vite all’improvviso, stringono legami che si intrecciano e si stringono l’uno all’altro, come anime stipate in un tram, magari solo per un breve tragitto. Vite che salgono e scendono, proprio come nel nuovo romanzo di Roberto Ferrucci, “Storie che accadono” (People ed, 16 euro), emozionante viaggio in compagnia delle voci e dei pensieri di Antonio Tabucchi (di cui ricorre il 25 marzo il decennale della morte) e di Daniele Del Giudice, ma nello stesso tempo anche un potente inno all’amicizia, agli sguardi controcorrente, alla forza dirompente della scrittura e della letteratura, luoghi speciali capaci di portarci sempre “oltre”. Oltre il pensiero dominante, diceva Tabucchi, oltre le parole che fanno luce, osservava Del Giudice, magari dentro quei coni d’ombra che ogni parola porta sempre con sè. Perché in fondo «la letteratura è anche ficcare il naso dove cominciano gli omissis».

Ferrucci sale sul tram numero 28 di Lisbona, che lo porta al cimitero dov’è custodita l’urna con le ceneri di Tabucchi: inizia così uno struggente e poetico percorso nella memoria, «che è piena di buchi, è fatta di detriti», ricordava l’autore di “Sostiene Pereira”, ma è anche capace anche di regalare inaspettate folgorazioni su uno dei più grandi narratori italiani, sulla grammatica del suo sguardo, sul suo modo di stare al mondo.

Secondo Tabucchi «un luogo non è mai solo quel luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi». E il suo viaggio in tram lo racconta.

«In effetti la vita è una sorta di percorso del tram, dove salgono le amicizie, gli amori, i dolori, i lavori. Se ci si pensa, la struttura del romanzo è semplice, ma simbolica. Anche per me, il “tram” 28 ha un senso, è la mia linea di vaporetto. Sono i clichè che scalfisci e poi trasformi.

Tabucchi emerge nella sua quotidianità e nello stesso tempo nella sua straordinarietà.

«Ho cercato di raccontare le cose come stanno, senza romanzare, anche se mi rendo conto vi siano cose che sembrano finzione, come la matita spezzata, il telefono che ammutolisce in tram, quelle coincidenze che fanno pensare. Ma volevo anche mostrare come sono gli amici, che sono così a prescindere da cosa fanno. Antonio aveva una generosità a 360 gradi, quella dello scrittore affermato che però guarda sempre accanto a lui, osserva cosa sta accadendo. Era molto curioso, e poi anche esigente e pure burbero, non aveva problemi a dirti cosa pensava veramente. Sono tutte grandissime lezioni. Stare con lui era come essere sempre dentro una masterclass. Anche quando preparava un’orata».

Il suo percorso va a ritroso, parte dal cimitero per arrivare al vostro primo incontro alle Zattere e alla foto sfocata che vede insieme Del Giudice e Tabucchi.

«Come capita nella memoria che procede a buchi. Mi piaceva finire in leggerezza, con quell’incontro alle Zattere, io al lavoro sulla tesi su Del Giudice e Tabucchi e loro due che mi hanno preso per i fondelli: io tremavo... sono stati bastardissimi».

E lei con loro era...?

«Io? (risata) Un predatore. Ho sempre avuto il dubbio di essere fuori posto. Come dire: mi merito certi amici? Mi trovavo di fronte a quelli che per me erano e sono giganti, e lo sarebbero stati comunque, anche se non li avessi conosciuti. Conoscerli ed esserne amico sono quelle fortune che capitano nella vita. Ecco, a un certo punto ho pensato fosse arrivato il momento di restituire qualcosa a chi mi ha dato tanto. Il mio modo di dire grazie. Il mio modo di dichiarare di dover molto a Tabucchi e di non essere Tabucchi. E di dire grazie a Daniele: sto scrivendo anche su di lui, saranno due libri che si parlano».

Il suo libro è anche un grande omaggio alla letteratura, al senso dello scrivere.

«In tutti i libri mi interessa di più il come che il cosa, lo ripeto anche nei laboratori di scrittura. Perchè tu puoi scrivere anche la storia più banale del mondo, ma è come la scrivi fa la differenza. E Antonio lo diceva a sempre. Questo mi interessa, questo ho cercato di far venir fuori in questo libro che è indefinibile, romanzo, reportage, memoir, chissà, ma sempre narrativa».

Tabucchi emerge anche da piccole cose: le pacche sulle spalle, i suo inviti , le diceva“Scrivi”, le vostre chiacchierate.

«Ho passato tutti questi anni con lui e con questo libro, leggendo e rileggendo, appuntando, ricercando: poi accumulavo materiale, finivo sempre per scoprire una cosa nuova».

Avrà accumulato tantissimo materiale.

«Moltissime cose, anche appunti della tesi. Tutti quei fogli sono diventati micce di memoria. Anche col rischio enorme di rimettere in gioco parti importanti del libro. Ma è il bello della scrittura, intralci, svolte, le varianti, e poi quelli che sono coincidenze, casi ed equivoci. Alla fine “Storie che accadono” racconta non solo quello che accade a me, a Tabucchi, a Del Giudice, ma anche a noi esseri umani, a prescindere da ciò che facciamo. Sono tutte figure che salgono e scendono dal tram della vita».