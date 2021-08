Roberto Comin, il "Geppetto" che fa vivere le marionette

VENEZIA - Spesso ci si lamenta che Venezia sta perdendo la sua venezianità e che sono rimasti pochi lavori autentici in città, specialmente dopo che la pandemia ha messo in ginocchio tutti i tipi di artigiani. Ma se si fa veramente attenzione si possono ancora scoprire delle perle nascoste nel centro storico.

È il caso dell' artigiano veneziano Roberto Comin e della sua L'Isola di Pinocchio, che nel suo laboratorio di S. Sofia realizza completamente a mano marionette di ogni tipo. Da trent'anni, infatti, Roberto realizza marionette, burattini, mongolfiere di cartapesta, girandole e altri manufatti nel suo studio per poi venderli in tutto il mondo. La particolarità dell'Isola di Pinocchio è che, oltre a personaggi storici e di fantasia, si può richiedere la creazione e spedizione di soggetti a propria scelta. L'artigiano ha spiegato così il processo con cui realizza le sue marionette: «Per prima cosa studio approfonditamente le caratteristiche di ogni personaggio che devo realizzare, creando delle cartelle con tutte le informazioni che mi servono. Poi dai vari spunti traggo la mia versione del personaggio e progetto il tipo di croce per farlo muovere in base ai pesi specifici e ai movimenti che la marionetta deve fare. Infine, dopo aver plasmato il mio soggetto interviene mia sorella sarta, che realizza i vestiti che le marionette indosseranno».



«Per il corpo della marionetta uso un legno pieno, di solito tenero come può essere il pino, e poi realizzo gli snodi necessari perché la marionetta si possa muovere», ha continuato Roberto. «La parte più difficile è la testa - ha poi ammesso - ma io ho avuto un'idea geniale per realizzarla in modo più semplice ed ecologico: riutilizzo la segatura setacciandola e mescolandola a colla e acqua e creo così un impasto che prende il nome di pasta di legno. A questo punto modello a mano le teste con la creta per poter poi realizzare uno stampo di gesso in negativo su cui inserire la pasta di legno. Dopo un paio di giorni la pasta si secca e si può estrarre, ottenendo la testa della marionetta».



Il legno non è il solo materiale al 100% naturale che l'artigiano utilizza per le sue creazioni, ne sono un esempio i capelli delle marionette, fatti a volte di lana e altre di stoppa (simile alla canapa). Roberto Comin ha poi raccontato com'è iniziata la sua attività: «In origine ho studiato come geometra, ma andando 3 anni in Toscana ho incontrato per caso un marionettista che mi ha fatto appassionare al mestiere e mi ha insegnato quello che sapeva. Così, tornato a Venezia, ho avviato questa attività nel sestiere in cui sono nato e cresciuto, attività che combina perfettamente le mie due vocazioni di geometra e di artista».

All'inizio L'Isola di Pinocchio si limitava a fornire all'ingrosso le sue marionette ai negozi veneziani, ma poi Roberto ha deciso di vendere le sue realizzazioni anche a privati. Così ha aperto il sito internet del negozio, www.marionettesinvenice.com, su cui ordinare i suoi articoli, preferendo mantenere uno studio ampio senza vetrina piuttosto che ridurre lo spazio di lavoro e la qualità del prodotto per ridursi in uno spazio più visibile ai passanti. Contando anche la sempre più crescente difficoltà a rifornirsi dei materiali necessari nelle vicinanze del negozio, la realizzazione delle marionette completamente a mano richiede un lavoro veramente complicato (per la produzione di un personaggio occorrono in media 7 o 10 giorni). Ma se cercate delle marionette di qualità potete sempre passare dall'Isola di Pinocchio di Roberto Comin per ordinare i vostri pezzi unici.