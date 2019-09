Scende dalla barca, scivola in acqua: muore l'antiquario Bertoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -è morto alle 2.30 di questa mattina, giovedì 26 settembre, mentre scendeva dalla barca di un parente nell'attracco dietro all'ex Casinò del Lido di Venezia. Bertoli sarebbe scivolato mentre stava per mettere il piede sulla riva, avrebbe sbattuto la testa per poi cadere in acqua privo di sensi. Il quarantenne che era con lui, un parente, si è tuffato in acqua nel tentativo di salvarlo, ma non ce l'ha fatta, andando anche in ipotermia. La scena è stata vista da un passante che ha chiamato la polizia. Una volta avvertita, la volante è arrivata sul posto e ha salvato l'uomo, senza però riuscire nello stesso tentativo per Roberto Bertoli.