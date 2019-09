Scende dalla barca e muore: la fine di Bertoli "amico" di Felice Maniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -è morto alle 2.30 di questa mattina, giovedì 26 settembre, mentre scendeva dalla barca di un parente nell'attracco dietro all'ex Casinò del Lido di Venezia. Bertoli sarebbe scivolato mentre stava per mettere il piede sulla riva, avrebbe sbattuto la testa per poi cadere in acqua privo di sensi. Il quarantenne che era con lui, un parente, si è tuffato in acqua nel tentativo di salvarlo, ma non ce l'ha fatta, andando anche in ipotermia. La scena è stata vista da un passante che ha chiamato la polizia. Una volta avvertita, la volante è arrivata sul posto e ha salvato l'uomo, senza però riuscire nello stesso tentativo per Roberto Bertoli.Un nome noto quello di Bertoli: l'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, da pentito lo chiama in causa per vicende relative tra il 1979 e il 1981: viene arrestato nell'abito dell'operazione Rialto nel 1996. "Tutte cose di cui non sapevo nulla", dirà Bertoli poi, dopo aver ricevuto la riabilitazione e aver avuto di nuovo la fedina penale pulita. A febbraio 2000 gli era stata data la sorveglianza speciale per aver preso parte a diverse attività criminali a Venezia e in provincia. Misura che gli viene revocata nel giugno dello stesso anno quando una sentenza del Tribunale di Venezia gli toglie la patente di "criminale abituale" perché la sua carriera si era fermata ad un furto nel 1976.