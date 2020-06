STRA - «Amava tanto la sua Riviera. Era un grande, che ha vissuto in punta di piedi, rispettando, ricambiato, il prossimo». Questo, in sintesi, il pensiero dei tanti cittadini della Riviera addolorati dalla triste notizia della scomparsa dell'architetto Gianfranco Baldan. Aveva 83 anni. Lascia nel dolore la moglie Cristina, parenti e tanti, ma proprio tanti amici. Un simbolo per il territorio, visto che con il suo lavoro ha contribuito a delinearne diversi contorni.

L'estremo saluto gli sarà dato stamattina alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Stra. Laureatosi nel 1963 ha svolto la sua attività professionale nel campo dell'architettura, urbanistica e dell'arredamento. Alla sua visione e alla sua professionalità si sono affidati tanti enti pubblici, dalla Regione Veneto all'istituto Regionale Ville Venete fino all'ospedale di Dolo. Oltre, ovviamente, a numerosi committenti privati, come alcune famose banche, per le filiali del territorio. Vinse un premio per il riordino del centro di Mira Taglio e un riconoscimento regionale legato al Municipio di Stra. La sua attività privata si è ben presto indirizzata anche verso il restauro, recupero di edifici e giardini. Ha organizzato la mostra



Nel giardino di Villa Pisani ed un convegno sulla viabilità della Riviera.



Ha, inoltre, pubblicato il libro «Le ville del Brenta: due rilievi a confronto». Ha scritto, in salvaguardia dell'ambiente, sulla stampa locale. Per alcuni anni ha operato in Baharain a Parigi, ed in Camerun. Tra le tante opere si ricorda, per esempio, quella di Padova, dove ha realizzato una scultura luminosa per lo stadio di calcio. È stato inoltre uno specialista per il Ministero dell'Interno in prevenzione incendi. Va, infine, ricordato il successo riscontrato nelle mostre di fotografia su Pompei, Napoli e Cassano, sede Ist. per gli studi filosofici in Villa Pisani.

