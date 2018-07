â€‹«Sembrava davvero un altro tornado» Tre anni dopo paura e ancora danni

di Lino Perini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIVIERA DEL BRENTA - Stesso giorno, tre anni e quattro ore dopo, la Riviera è stata ancora sferzata dal maltempo: non il devastante tornado dell'8 luglio 2015, ma in ogni caso un nubifragio violento con vento intorno ai 120 km/h e pioggia strabordante. Paura, danni per centinaia di migliaia di euro e pure (vedi sotto) due feriti. Una sessantina di chiamate per i pompieri.