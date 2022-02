Un angolo di Provenza in Riviera del Brenta: in arrivo le distese di tulipani

FIESSO D'ARTICO - Un angolo di Provenza in Riviera del Brenta. Dopo le profumate piantagioni di lavanda in stile provenzale della scorsa primavera, ora l'azienda agricola "Lavanda del Brenta" di Fiesso d'Artico annuncia l'arrivo della primavera con una meravigliosa immagine di tulipani. Lo scorso novembre sono stati infatti piantati 35.000 tulipani provenienti direttamente dall'Olanda. I bulbi sono stati protetti dalla terra durante i freddi mesi invernali ed ora iniziano a fare capolino. I fiori, disposti su 30 filari lunghi 100 metri ciascuno, sbocceranno completamente tra fine marzo e inizio aprile, trasformando l'azienda agricola di via Bellini in un'esplosione di colori e profumi.

I BULBI FANNO CAPOLINO