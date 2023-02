Terremoto in Turchia, ritrovato il corpo di Angelo Zen, l'imprenditore disperso

MARTELLAGO - «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia la notizia del ritrovamento del corpo dell'imprenditore 60enne di Martellago (Venezia) che risultava scomparso in Turchia dal giorno del devastante terremoto il 6 febbraio scorso.

«Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari», aggiunge il capo della diplomazia italiana nel suo tweet.

Angelo Zen, consulente orafo veneto 60enne, era in Turchia per lavoro quando si è verificato il tremendo sisma che ha sconvolto il sud del Paese, al confine con la Siria. Secondo gli ultimi contatti avuti con i familiari era a Kahramanmaras, la città turca di un milione di abitanti, epicentro del sisma, rasa al suolo dalla scossa. Lì la mattina successiva all'ultimo contatto avrebbe dovuto incontrare un socio turco per discutere di lavoro. L'uomo risiedeva a Maerne di Martellago, nel veneziano, insieme alla seconda moglie, e per giorni si era sperato che fosse tra i sopravvissuti.

Il cordoglio di Zaia e Brugnaro

Alla famiglia è giunto subito il cordoglio del governatore Luca Zaia («Il filo di speranza si è spezzato») e del sindaco Luigi Brugnaro, a nome di tutta la Città Metropolitana di Venezia: «Ci stringiamo a fianco dei familiari di Angelo Zen, tragica vittima del terremoto che ha colpito Turchia e Siria».

Il sindaco di Martellago

«Più passavano i giorni, più pensavamo che questa notizia arrivasse. La speranza però era tanta visto che, anche a distanza di tante ore, persone sono state trovate ancora in vita. È una notizia triste per tutta la comunità di Martellago: siamo vicini alla famiglia e pronti ad aiutarla». Così Andrea Saccarola, sindaco di Martellago (Venezia), paese dove viveva Angelo Zen.