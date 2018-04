Ritrovati in Germania due dipinti rubati ad una famiglia nobiliare

VENEZIA - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia e dell'Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, risalenti al 1600 nel periodo del manierismo fiorentino, raffiguranti «Adorazione dei pastori» e «Anania guarisce la cecità», del valore di oltre 100.000 euro, rispettivamente attribuito a Lazzaro Baldi (Pistoia 1623-1703), allievo di Pietro da Cortona e a Niccolò Berrettoni (Macerata 1637 - Roma1682), allievo di Carlo Maratta, Una persona è stata denunciata per ricettazione.



Il ritrovamento trae origine da un controllo, nel 2016, sul catalogo di una nota casa d'aste di Monaco di Baviera, dove erano posti in vendita i due beni. I dipinti erano stati rubati ad una famiglia nobiliare veneziana.

